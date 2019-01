Présidentielle 2019 : Deux leaders de Macky Sall rejoignent Ousmane Sonko

De même, Lamine Mbow, l’ancien responsable des jeunes de l’AFP, conseiller municipal et par ailleurs président de la Commission jeunesse espoir et loisir, a rallié le camp de Ousmane Sonko, en s’engageant aux côtés de Madou Gueye, responsable Pastef à Keur Madiable.



Et ce, afin d’offrir à la coalition « Sonko Président » une victoire éclatante au soir du 24 février 2019.



De l’avis Lamine Mbow, leur engagement en faveur de Pastef se justifie par le fait que Keur Madiabel souffre de beaucoup de manquements et du fait qu’ils sont convaincus par le discours du candidat de la « coalition Sonko Président », rapporte Vox pop.



SENENEWS