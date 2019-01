Présidentielle 2019 : Mary Teuw NIANE décline sa stratégie

Désigné président du comité électoral départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar ( BBY) de Saint- Louis, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) compte sur le rapprochement et le renforcement des liens de proximité tissés avec les populations de la ville.



« Il est important d’expliquer les réalisations du président Macky SALL et les perspectives dégagées pour son 2e mandat. Et pour lequel, il a obtenu les financements nécessaires au sortir du groupe consultatif de Paris », a dit le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).



« Il faut user des spécificités de chaque responsable pour attirer le plus de voix vers notre candidat », a confié l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



M. NIANE soutient que la même dynamique « collégiale » mise sur place, qui avait permis à la mouvance présidentielle de remporter les législatives, sera reconduite, en remerciant ses camarades d’avoir renouvelé leur confiance en sa personne.



Le professeur reconnaît qu’il y a des « frustrés » dans la ville, en évoquant notamment la colère récente des menuisiers.



« J’ai personnellement saisi mon homologue ministre de l’Artisanat, Mamadou TALLA qui, à son tour, a interpellé son collègue de l’environnement pour régler le problème » nous a-t-il expliqué. Il invite aux responsables de Saint- Louis d’agir de cette façon à solutionner toutes les frustrations.



