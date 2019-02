Présidentielle 2019 : Un marabout alerte sur des "bureaux fictifs" à Touba

La révélation de Me Abdoulaye Wade, comme quoi il y aurait 252000 électeurs fictifs à Touba, est sans doute passée par là. En tout cas, Serigne Modou Mamoune Mbacké, fils de Serigne Modou Rokhaya Darou Salam, tire la sonnette d'alarme.



Le marabout et président du mouvement "Darou Salam Moonu Nior" de marteler dans Walf Quotidien : "Le plus grand centre, l'école Mame Cheikh Anta, a 12 bureaux de vote. Pourtant, on voit des électeurs qui votent au … bureau 13".



