Présidentielle 2019 au Sénégal : quatre anciens présidents africains tirent sur la sonnette d'alarme

Un Rapport concocté par 4 anciens chefs d'État, avec à leur tête Olusegun Obasanjo, tire la sonnette d'alarme. Ces personnalités évoquent aussi, dans leur document, des risques liés à la coupure ou à la rationalisation de l'Internet le jour de l'élection présidentielle. Et d'alerter : "Si le Sénégal sombre dans le chaos, c'est toute la région qui bascule".



En effet, révèle Source A, ce Rapport estampillé "West Africa Election" qui porte l'empreinte de John Dramani Mahama du Ghana, Ernest Baï Koroma de la Sierra Leone et Saulos Chilima Abeokuta, actuel vice-président du Malawi soulève de réelles craintes quant au scrutin du 24 février prochain au Sénégal et celui de 2020 prévu en Côte d'Ivoire.



SENEWEB