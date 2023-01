Présidentielle 2024 : Abdoulaye Vilane rejette tout 3e mandat et annonce des concertations du Ps ce jeudi

Le débat agité sur la question d’une troisième candidature ou un nouveau mandat du président Macky Sall ne prend pas visiblement de prise sur le membre du secrétariat exécutif du parti socialiste.



Abdoulaye Vilane, puisque c’est bien de lui qu’il s’agit, est clair dans sa réponse à la question : « Au terme de la constitution, personne n’a le droit à un troisième mandat. Surtout quand on a déjà fait deux mandats », considère le porte-parole du PS sur les ondes de la radio Futurs médias dans l’émission Grand Jury.



Par ailleurs, Abdoulaye Vilane précise que chaque parti au sein de la coalition a bien le droit de faire ses évaluations et au regard de ses statuts et règlements, donner la conduite à tenir. Ainsi, une rencontre est prévue ce jeudi pour discuter de toutes ces questions qui n’écartent aucunement l’ambition du parti socialiste pour la reconquête du pouvoir.