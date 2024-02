Présidentielle 2024 : l’UE plaide pour la libération de Bassirou Diomaye Faye

Une mission d’observation de l’Union Européenne présentement à Dakar compte plus de 130 observateurs des 27 Etats membres de l’UE, mais aussi de Norvège, de Suisse et du Canada. Elle est déployée à l’invitation du Sénégal, a dit Mme Björk. La mission se livrera à une évaluation du processus électoral, y compris du respect des libertés.



Dans le cadre de l’élection présidentielle du 25 février 2024, cette mission invite les autorités compétentes à libérer le candidat de l’ex-Pastef, Bassirou Diomaye Faye afin qu’il puisse battre campagne à l’instar de ses pairs.



L’Union Européenne qui appelle à un processus électoral démocratique plaide pour la libération du candidat de l’ex-Pastef. Pour rappel, après la demande de mise en liberté provisoire déposée par les avocats de Bassirou Diomaye,le Doyen des juges a ordonné le rejet de cette requête.



Une décision que la coalition Diomaye Président qualifie d’inacceptable et parle d’acharnement inexpliqué sur leur candidat. De toute évidence, c’est ce dimanche que va démarrer la campagne électorale et les candidats devront bénéficier de leur temps d’antenne à l’exception du candidat Bassirou Diomaye Faye toujours en détention pour divers chefs d’inculpation, renseigne la Rfm.