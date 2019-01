Présidentielle: Bby de Podor «drague» Aissata Tall Sall pour Macky

A quelques jours de l’ouverture de la campagne pour l’élection présidentielle de février 2019, les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de Podor tendent la main à Me Aissata Tall Sall, recalée à l’étape des parrainages. A travers une déclaration de presse, les camarades de Thiaye Diaby pensent que la place de la mairesse de Podor se trouve aux côtés de Macky Sall.



« Nous lançons un appel solennel à l’endroit de Me Aissata Tall Sall, présidente du mouvement ‘’Osez l’avenir’’ de venir travailler auprès du président Macky Sall pour l’intérêt de son département », ont demandé, ce mardi, ces jeunes de la coalition présidentielle dans cette note.



« Nous savons tous votre bravoure, notre grandeur, votre amour pour ce pays, notamment le département de Podor qui a besoin de vous et nous aussi nous avons besoin de vous », ajoutent Thiaye Diaby & Cie.



Interpelée, il y a quelques jours, lors d’une émission de radio, sur son éventuel soutien à un des candidats retenus, la patronne de la coalition « Osez l’avenir » avait clairement signifié « n’exclure personne » pour le moment.



Pour ce qui est par ailleurs de la guerre de positionnement qui mine, depuis quelques temps, le parti présidentiel dans cette partie du Fouta, ces jeunes de Benno croient savoir que c’est une situation normale. « Cette crise dont on parle est perceptible dans presque tous les départements. Cela entre d’ailleurs dans le cadre de l’animation même du parti », justifient-ils. Non sans inviter dans la foulée les responsables Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Anne à ranger la hache de guerre. « Des divergences ne peuvent pas manquer dans une formation politique. Mais c’est le président de l’Apr a choisi un coordonnateur du parti, nous invitons donc les uns et les autres à respecter ce choix-là », lance enfin M. Diaby.



SENEWEB