Présidentielle de 2019 : Moustapha Guirassy jette l’éponge

«Nous en prenons acte. Je constate que les valeurs que nous proposons et la vision que nous défendons pour notre pays n’auront pas pleinement droit de cité pour cette élection à venir. Nous ne ferons donc pas partie comme candidat de l’élection présidentielle du 24 février 2019. L’invalidation de nos parrainages et de notre candidature n’est pas le résultat auquel nous nous attendions et pour lequel nous avons travaillé d’arrache-pied durant des mois, avec la mobilisation de nos équipes. Nous pèserons de tout notre poids pour que le futur président élu par les Sénégalais soit le bon choix pour notre pays», soutient Guirassy dans un communiqué.



Donnant son opinion sur le parrainage, il déclare : «une fois que ce dépôt a été fait, nous n’étions plus maitres de notre destin». «Nous avons dénoncé la loi sur le parrainage dès sa gestation. Nous restons donc constants pour continuer de dénoncer son iniquité, son caractère inopportun, et son inconstitutionnalité originelle et consubstantielle»,soutient-il.



IGFM