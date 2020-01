Présidentielle de 2024: Alioune Badara Cissé ne compte pas sur Macky Sall pour se présenter

Alioune Badara Cissé, un des créateurs de l'Alliance pour la République (Apr, parti au pouvoir) ne compte pas sur une simple recommandation de Macky Sall pour se présenter à la présidentielle de 2024, s'il souhaite le faire. Contrairement à beaucoup de ses camarades de parti, M. Cissé a ses propres convictions qu'il a détaillées ce dimanche sur la Rfm.



A la question de savoir s'il est candidat à la présidentielle de 2024, il répond : "non, sur recommandation du président Macky Sall, pas du tout. Je le serai sur la base de mes convictions personnelles. Je le ferai sur la consultation de mes amis et à ma famille ".



Toutefois, Alioune Badara Cissé de préciser qu'il le ferait aussi après avoir discuté avec le président Macky Sall. Mais sa simple désignation de sa personne par lui-même est très insuffisante pour qu'il rentre dans ce combat politique.



Pour lui, se présenter à une présidentielle est un combat de titan pour lequel il faut se préparer ici et ailleurs. Mais aussi avec la complicité des chefs d'État qu'il a connus, en l'occurrence Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.



LERAL