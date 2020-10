Présidentielle en Guinée: Un membre du processus explique comment Alpha Condé a inversé les résultats en sa faveur

Selon un des acteurs du processus électoral, « la compilation des PV dressés à l’issue du scrutin dans les BDV et dont les captures ont été transmis immédiatement à notre QG par nos délégués dans les 15000 (bureaux de vote (BDVà, il a été constaté que notre candidat Cellou Dalen Diall ou CDD, a obtenu 53% des suffrages exprimés ».



Mais le candidat sortant Alpha Condé, se rendant compte de sa défaite, a décidé de faire changer fondamentalement les résultats issus des urnes. Les administrateurs territoriaux, les officiers supérieurs, les ministres et autres hauts cadres de l’Etat, déployés chacun dans sa préfecture d’origin,e se mirent à l’œuvre, poursuit notre source .



« Et c’est ainsi que des substitutions et des falsifications massives de PV sont opérées, des éliminations arbitraires et des disparitions inexplicables de PV favorables à l’opposition, sont constatées lors des centralisations.



Tout est fait pour donner des taux de participation irréalistes dans ses fiefs à Alpha Condé et pour lui attribuer des scores qu’il souhaite », explique cet homme parmi ceux au cœur du processus électoral guinéen.



Et la suite coule de source.