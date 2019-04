Prestation de serment de Macky SALL : Me Wade et l'opposition boycottent la cérémonie

Le chef de l'État, Macky Sall, a envoyé via le ministère de l'Intérieur, selon le quotidien L'As qui donne l'information, des invitations à l'opposition pour assister à sa prestation de serment.



Des cartons ont été expédiées aux anciens Premiers ministres Idrissa Seck, Abdoul Mbaye et Hadjibou Soumaré. Idem pour Mamadou Diop Decroix, Pape Diop et Thierno Bocoum.



Mais, ils ont tous décliné l'invitation de Macky Sall. Quid de Wade ? Le pape du Sopi va aussi boycotter la cérémonie de prestation de serment "sur les ordres de son fils Karim Wade".



SENEWEB