Présumé scandale d’un contrat d’armement à 45 milliards de FCFA : le Forum Civil vilipende l’état du Sénégal à Berlin

Le Forum civil ne lâche pas le dossier relatif au contrat d’armement à 45 milliards de FCFA, conclu le 30 décembre 2021 par le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, et approuvé le 11 janvier 2022 par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo.