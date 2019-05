Primature : Dionne fait ses cartons et ses adieux

Le bientôt désormais ex-Premier ministre n'a pas attendu la promulgation de la loi supprimant son poste et votée le 4 mai dernier par l'Assemblée nationale pour faire ses cartons.



Mahammad Boun Abdallah Dionne a voulu anticiper les choses. Ainsi, rapporte L'AS, il a fait ses adieux pour migrer vers le palais où il est nommé ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République.



Aussi, il a présidé, avant-hier à la primature, sa dernière réunion de coordination qui a pris, par moments, les allures d'une cérémonie d'adieux. Naturellement, il a vivement remercié ses collaborateurs pour leur loyauté et leur a demandé d'en faire autant. La rencontre s'est terminée dans l'émotion à cause des séparations.



SENEWEB