Procès de Bath : 2 ans requis contre le maire de Sacré-Cœur-Mermoz

Le substitut du procureur de la République a requis une condamnation à 2 ans d'emprisonnement pour Barthélémy Dias. Le parquetier dans son réquisitoire a estimé que tous les faits reprochés au mis en cause sont établis.



"À la fin de l'interview qu'il avait accordé à la presse, il a fait une déclaration pour appeler le peuple à descendre dans la rue. Heureusement, cela n'a pas été suivi d'effet. Il y a bel et bien lieu un appel à insurrection du mis en cause qui a invité les Sénégalais dans la rue. Cela est de nature à troubler l'ordre public. C'est cet appel que le législateur cherche à réprimer. Les éléments caractéristiques sont en effet réunis", indique-t-il.



S'agissant du discrédit jeté sur la justice, le parquet a relevé qu'en donnant un avis sur une décision de justice "Barthélémy Dias a, du même coup, jeté le discrédit sur la justice. Si la justice est le dernier rempart, son honneur et sa dignité doivent être préservés. Les propos confirment l'infraction qu'on lui reproche".



Pour le délit d'outrage à magistrat, "aujourd'hui il ne peut pas y avoir d'incertitudes ou d'amalgames. Ces déclarations éclaboussent tout le monde. La jouissance d'un droit est assujetti à des limites", a dit le parquet avant de demander au tribunal d'exaucer son vœu de rejoindre en prison Khalifa Sall.



SENEWEB