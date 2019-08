Promotion de la propreté: Macky Sall promet d’accompagner la campagne avec 200 policiers et 1000 Asp

Le Président de la République, Macky Sall a promis de mettre à la disposition du Ministre de l'urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, 100 à 200 policiers et 1000 ASP pour l'accompagner dans la lutte pour le désencombrement. Cette mesure a été annoncée, ce jeudi, à l’occasion du lancement de la Campagne nationale de promotion de la propreté.



Ainsi, il a décidé de primer tous les mois, les communes les plus propres du pays. Et, une Journée nationale de propreté, communément appelé « Clean Day » en anglais, s’organisera tous les samedis, sur l'étendue du territoire national.



Sous ce registre, il a été exposé la liste du matériel réceptionné par l’UCG dans le cadre du programme de gestion des déchets solides urbains (PGDSU). Cette unité a reçu le financement de la BID pour l’achat de matériel.



Globalement, le matériel est composé de 13 bennes-tasseuses, 22 poly bennes, 7 camions BTP, 3 chargeuses sur pneus, 100 Charrettes, 70 tricycles, 3 tractopelles, 7 tracteurs agricoles, 10 remorques essieux basculantes, 15 bennes satellites, 140 caissons poly bennes, 2 cribleurs de balayage, 2 balayeuse mécanique, 1 laveuse de places publiques.



