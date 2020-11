Quand connaîtra-t-on le vainqueur de l'élection présidentielle américaine?

Il faudra peut-être des jours, voire des semaines. Du moins si l’issue dépend de la Pennsylvanie. Actuellement, 89% des votes ont été comptés et Trump a 2,6% d’avance sur son adversaire. Un écart qui s’est radicalement réduit puisque mercredi soir, cette différence était de 12,5%. Cet État-clé a demandé et reçu trois jours pour compter tous les bulletins reçus par courrier. Y compris les bulletins de vote qui sont arrivés avant minuit lundi soir. La fin du comptage pourrait donc intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi.



Les autres États où tous les bulletins de vote n’ont pas encore été comptés sont le Nevada, l’Arizona, la Géorgie, la Caroline du Nord et l’Alaska. Au Nevada (6 grands électeurs) et en Arizona (11 grands électeurs), 86 % des votes sont comptés et selon les résultats préliminaires, Joe Biden est en tête avec 49,3 et 50,5 % contre 48,7 et 48,1 % des votes qui vont à Trump.



L’Arizona et le Nevada pourraient sceller l’élection



Si une fois que tous les votes en Arizona et au Nevada auront été comptés, Joe Biden l’emporte dans ces deux États-clés, le candidat remportera l’élection puisqu’il comptabilisera 17 électeurs supplémentaires. Il n’y aura alors plus à attendre le résultat de la Pennsylvanie. En Arizona, les résultats ne sont attendus que vers 3 heures du matin (heure belge).



Le Nevada est également dans l’attente de résultats définitifs: déjà 86 % des votes ont été comptés, mais les 14 % restants sont des bulletins reçus le jour des élections. Ces votes seront donc comptés ce jeudi. Une première mise à jour est attendue ce soir vers 18 heures.



Attendre une semaine pour les résultats



Les résultats des trois États restants de Caroline du Nord, de Géorgie, de et d’Alaska pourraient également être retardés. En Alaska (3 grands électeurs), où 56 % des votes sont comptés, les 44 % restants proviennent des bulletins de vote remis le jour du scrutin.



En Caroline du Nord (15 grands électeurs) et en Géorgie (16 grands électeurs), 5 % des votes doivent encore être comptés. En Caroline du Nord, les votes par correspondance reçus au plus tard le 12 novembre peuvent encore être comptés, à condition qu’ils aient été envoyés à temps. Les résultats définitifs de la Géorgie sont attendus ce soir.

Pourquoi le décompte des voix est-il si long?



Ce sont des millions et des millions de bulletins de vote qui doivent être comptés par État. Pourtant, il semble qu’il faille beaucoup de temps avant que les résultats officiels soient connus. Pourquoi?



En raison de la crise du coronavirus et d’un appel des démocrates, de très nombreux Américains ont voté par correspondance. Dans certains États, comme la Floride, ces votes ont déjà été comptés avant le jour de l’élection et le résultat a été rapide. Dans d’autres États, comme les États de Pennsylvanie et du Michigan, où c’est un véritable casse-tête, ils n’ont commencé à compter les votes par correspondance qu’après le vote physique. Cela représente des millions de bulletins de vote qui sont ouverts et comptés manuellement. Un travail qui, dans certains États, prendra encore des jours.



Le dépouillement des bulletins est un processus long et assez compliqué: non seulement les signatures sur chaque bulletin de vote doivent être vérifiées, mais l’enveloppe contenant la lettre doit également être correctement scellée. Enfin, le papier du bulletin de vote est également contrôlé pour détecter les irrégularités.