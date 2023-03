Que faisait Marième Faye Sall chez Idrissa Seck

Dans la soirée du lundi 27 février 2023 une grosse curiosité a circulé. La Première Dame a rendu visite à Idrissa Seck. Personne, aussi bien du côté de Marième Faye Sall que de celui du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) n’a démenti l’info. Non plus ne l’a confirmée. Et pourtant, ce qui est constant, c’est que l’épouse du chef de l’Etat s’est bel est bien rendue au domicile de Idy, au Point E, a appris Bés bi de sources concordantes.



Ce jour-là, confie-t-on, le leader de Rewmi « n’était pas sur place et Marième Faye Sall était plutôt partie rendre visite à Ndèye Penda Tall », son épouse. « Ce n’est pas une première, les deux dames entretiennent d’excellentes relations et se voient régulièrement », souffle une source qui ajoute que « c’est la preuve qu’entre le Mburu ak soow c’est encore plus succulent que jamais ». Sauf que si l’info a intrigué, c’est que la veille, précisément le samedi 25 février 2023 Idrissa Seck avait affirmé que la Présidentielle (de 2024) l’attend, et donc une possibilité d’être candidat alors qu’il est prêté à Macky Sall de vouloir briguer un 3e mandat.