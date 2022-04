Queen Biz formelle : " Il n'y aura pas un troisième mandat pour Macky SALL"

" Beaucoup de Sénégalais n'osent pas évoquer la question du troisième mandat. Parce que c'est devenu un sujet sensible. Toutefois, je tiens à dire avec audace qu'il n'aura pas un troisième mandat ici au Sénégal . Je suis prête à donner ma vie pour contrecarrer cette mascarade politique" a-t-elle dit hier, dans un déclaration diffusée en direct sur sa page Facebook.



De son vrai nom Coumba Diallo alias Queen Biz, la chanteuse lance officiellement le Mouvement des jeunes pour la rupture (MJR), une structure qui, dit-elle, va participer à toutes les prochaines échéances électorales. L'une des objectifs de cette mouvance, c'est d'apporter du sang neuf sur le scène politique.

















"Je serai égoïste de ma part de voir des jeunes souffrir au Sénégal à cause de la mauvaise politique menée par ceux qui sont sur la scène" justifie l'artiste.



