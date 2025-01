RDC : Reprise des tirs à Goma, ce mardi matin

Les échanges de tirs ont repris de façon intense ce mardi matin, dans les quartiers de la partie Est de la ville, à Biréré, à Bujovu, tout près de l'aéroport et sur l'axe qui mène de cet aéroport de Goma vers Gisenyi, ville frontalière collée à Goma côté rwandais.



Des soldats des forces armées congolaises sont dans la zone de l'aéroport. En revanche, le M23 contrôle certaines parties de l'ouest de Goma. Il est difficile d'établir une cartographie des rapports de force.



Internet est toujours coupé, il n'y a pas de radio non plus et de grandes parties de Goma sont privées d'eau et d'électricité depuis vendredi. Un calvaire pour les habitants. « Nous commençons à sortir ici chez nous à Kituku. Nous voyons de nombreux corps sur la route vers le marché », nous raconte l'un d'eux, joint ce matin.



Goma est en ce moment un endroit horrible, les déplacés ne savent plus où aller, déclare le directeur de l'ONG Save the children en RDC, qui rappelle que la moitié de ces déplacés sont des enfants. Depuis des semaines les ONG alertent sur la situation humanitaire dans le Nord-Kivu dont la capitale est Goma, et le Sud-Kivu.



Les chiffres des habitants jetés sur les routes sont vertigineux. Ils sont des centaines de milliers déplacés par les combats, dans un contexte humanitaire qui était déjà décrit par tous comme alarmant.



RFI