Rapport confidentiel : 100.000 réfugiés maliens arriveront en Mauritanie dans les prochains mois

Un rapport confidentiel de l’agence Frontex de l’Union Européenne indique qu’au moins 100000 réfugiés maliens entreront sur le territoire mauritanien au cours des prochains mois.



Le rapport, publié par le journal espagnol « La Gaceta », indique que la Mauritanie « accueille actuellement un grand nombre de migrants maliens clandestins » et que « dans les prochains mois, 100000 autres pourraient arriver du nord du Mali », ce qui « pourrait provoquer une augmentation des traversées maritimes de la Mauritanie vers les îles Canaries.



Le rapport évalue plusieurs menaces liées à la migration clandestine à travers l’Europe et place la pression migratoire sur les îles Canaries à un niveau de menace élevé, par rapport à la situation dans le reste des pays européens.



Faisant clairement référence au développement de l’immigration clandestine aux îles Canaries, le rapport pointe également le facteur « d’instabilité dans toute la région du Sahel ». Ce facteur « pourrait affecter l’économie et la société mauritaniennes, obligeant les migrants déjà vivant en Mauritanie à fuir et à tenter de traverser la mer vers l’archipel des Canaries ».



Alors que la pression migratoire se poursuit sur les îles espagnoles, tous les services de renseignement et de police de toute l’Europe y surveillent de près l’arrivée continue d’immigrés clandestins.