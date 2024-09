Reddition des comptes : le directeur de l'ARP arrêté et placé en garde à vue

Le directeur administratif et financier de l’Agence de la règlementation pharmaceutique (Arp) a été arrêté et placé en garde à vue par la Sûreté urbaine (Su). Mamadou Fawzi Dione est suspecté de détournement de deniers publics, selon Libération, qui donne l’information.



Le journal précise que les faits visés remonteraient à l’époque où le mis en cause était gestionnaire à la direction générale de la santé publique. La source rapporte qu’il aurait «profité de sa position pour opérer des retraits conséquents sur le compte de la [structure] logé à la banque Crédit du Sénégal».



«Le préjudice est déjà estimé à plusieurs millions de francs CFA», souffle Les Échos.