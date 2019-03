Réélection du président Macky SALL : « le choix ne pouvait être meilleur », selon Adja Fatou Bâ

La responsable politique du Parti socialiste à Goxu-Mbacc, membre du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) salue « la maturité dont le du peuple sénégalais a fait preuve » après un scrutin présidentiel « sans heurt ni aucune forme de violence ». Elle remercie « toute la population de Saint-Louis et en particulier celle de la Langue de Barbarie et de Goxu-Mbacc qui ont porté leur choix sur le candidat Macky Sall ».



Tout comme dans plusieurs quartiers de la commune, le scrutin, à Goxu-Mbacc a été largement favorable à notre candidat Macky Sall.



Pour Mme Bâ, « cela témoigne de l'estime et de la confiance que cette population a envers le chef de l'État. Le choix ne pouvait être meilleur ». «Le fait de lui permettre de rempiler lui offre l'opportunité de poursuivre ses nombreux chantiers ouverts sur toute l'étendue du territoire. Des projets dont la région Saint-Louis continuera de bénéficier », a-t-elle dit.



Poursuivant, elle ajoute qu’ »en votant massivement pour Macky Sall avec des scores larges, la population a compris qu'il est mieux de lui permettre de poursuivre ses programmes que de choisir un nouveau venu qui, probablement prendra le temps qu'il fait pour s'installer et mettre en place de nouveaux projets ».



Elle s’est par ailleurs félicitée de l’efficacité de sa stratégie de campagne qui reposait principalement sur visites de proximité. «Cela nous a permis d'aller à la rencontre des populations avec qui nous avons été en contact pour vulgariser les projets en cours et ceux à venir », note la membre de la coalition Benno Bokk Yakaar ( BBY).



« Nous félicitations notre candidat Macky Sall dont les résultats proclamés provisoirement par la commission nationale de récemment des votes donnent largement vainqueur avec 58,27% », a-t-elle conclu.



