Rencontre imminente entre Madické Niang et Abdoulaye Wade

Selon des informations de emedia.sn, Abdoulaye Wade a appelé au téléphone Madické Niang. Les deux ont convenu d’un rendez-vous. Mais pour le moment, ni la date ni le lieux ne sont communiqués.



Madické Niang est aujourd’hui à Kaolack. Mais, selon des proches, il pourrait faire un break demain mardi pour rentrer à Dakar avant de repartir mercredi à Saint-Louis. La rencontre pourrait probablement se tenir à ce moment. Mais, rien n’est encore sûr.



Toutefois, il est prévu dans l’agenda du candidat que Madické soit à Dakar vendredi pour se rendre en Italie, où il compte mener une visite de proximité auprès de la diaspora.





En meeting à Ziguinchor, hier dimanche, Madické Niang s’est dit disposé à voir Abdoulaye Wade, son ancien mentor. « Je ne garde aucune forme de rancune, de sentiment négatif à l’endroit de Me Abdoulaye Wade. Je continue à lui vouer la même considération. Chaque fois qu’il faut le rencontrer je n’hésiterai pas à le faire. Il le mérite pour tout ce qu’il a fait pour le Sénégal mais aussi pour nos relations personnelles. J’irai à sa rencontre. Abdoulaye Wade est mon ainé et il me revient en tant que jeune frère d’aller à sa rencontre même s’il n’avait pas émis le désir de rencontrer tous les candidats », a déclaré le candidat.