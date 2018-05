Rencontre sur l’exploitation du Gaz : les conseillers municipaux de Saint-Louis aux abonnés absents

Seuls quatorze (14) conseillers municipaux sur les soixante-seize (76) de la Commune de Saint-Louis ont répondu présents, hier, à une session d’informations sur l’exploitation du gaz découvert au large de la ville. Cette rencontre organisée par British Petrolum (BP) devrait permettre aux élus de Saint-Louis de s’imprégner des retombées financières et des possibilités de création d'emplois que pourra générer l'exploitation du gaz.





Sur les (08) adjoints au maire, seule Mme Aida Mbaye DIENG était présente au conclave. Quatre (4) présidents de commissions ont répondu à leur convocation sur les quatorze (14) que compte le Conseil. Mieux, la session prévue au départ à 15heures s’est finalement tenue à 16h30mn pour permettre aux retardataires de se présenter. L’organisatrice qui avait prévu près d’une centaine de bloc-notes et autres documents d’informations devra les garder pour elle-même.





C’est un comportement habituel à la Commune de Saint-Louis. Quand le maire Mansour FAYE submergé par ses prérogatives de ministre sillonne l’intérieur et l’extérieur du pays, la plupart des conseillers n’hésitent pas à s’éclipser jusqu’à son arrivée. L’on se demande comment devant un sujet aussi important et brûlant, les représentants des Saint-Louisiens peuvent faire preuve d’un tel manque d’engagement.





