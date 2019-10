Rencontres secrètes en série: Le plan d'Idrissa Seck & Cie contre le duo Wade-Macky

Alors que le chef de l'État Macky Sall se rapproche de plus en plus de Me Abdoulaye Wade et du Pds, d'autres grosses pontes de l'opposition sont en train de peaufiner une stratégie pour aller à l'assaut du président de la République.



Il s'agit de Pape Diop (Bokk Gis-Gis), Cheikh Hadjibou Soumaré, Idrissa Seck (Rewmi), Me Madické Niang, El Hadji Issa Sall (Pur) et de Malick Gakou (Grand parti) qui multiplient leurs réunions secrètes depuis que l'actuel Président et son prédécesseur se sont rencontrés à la mosquée Massalikul Jinane, le 27 septembre dernier.



Dailleurs, ces leaders politiques se sont réunis, à nouveau, ce jeudi 24 octobre 2019, pour poursuivre leurs échanges et réflexions sur la situation nationale, informe un communiqué de presse.



La même source renseigne en outre qu' "au terme de leur rencontre, ils se sont accordés sur la nécessité de formaliser le cadre de concertations mis en place au lendemain de l'élection présidentielle du 24 février 2019".





Le but étant, d'après des sources, de "faire face au duo Wade-Macky".



Seneweb