Renoncement à la troisième candidature : Balla FALL magnifie un « sens élevé de l’honneur, de la dignité … »

« Hommages et rappel concernant le Président Macky SALL que j'avais connu en 2008 par le biais de mon frère et ami feu Maître Alioune Badara CISSE (Qu’Allah l’accueille dans son Paradis) », témoigne le responsable politique après la décision du chef de l’Etat de ne pas se présenter à la présidentielle de 2024.



« Rappelons-nous qu’en 2008, il avait évoqué les mêmes raisons citées dans son discours de renoncement à la troisième candidature. Qu'il allait se démettre de toutes ses fonctions électives acquises au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), bien qu’il avait la possibilité de conserver sa mairie à Fatick. Ce grand homme a le sens élevé de l’honneur, de la dignité et du « diome » incrustés dans les valeurs héritées de sa civilisation », a-t-il dit depuis sa page Facebook.



« Je ne suis pas surpris d’une telle noble décision de sa part qui met l'éthique au-dessus du droit. Merci de tous comprendre que le Président ne pouvait pas décider autrement. Toutes mes félicitations et fierté renouvelée. Fo diublu yake sa ndiabote Yallah nafa Yiwu Yallah diublu », a-t-il conclu.



NDARINFO.COM