Répartition des services de l’Etat : le décret enfin publié

Longtemps demandé par le coordonnateur du forum civil, Birahim SECK, comme «gage de bonne gouvernance», le décret de répartition des services de l’Etat est enfin publié.



Il s’agit d’un décret qui répartit les services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés à participation publique entre la présidence de la République, la Primature et les ministères. Daté du 5 avril 2024, il a été publié ce 5 juin.



Désormais, le travail des différents ministères peut commencer puisque certaines prérogatives qui ont été données à d’autres départements du temps du régime libéral ont été remises comme avant alternance notamment les services qui dépendaient de la Primature et qui ont été détachés dans des ministères.