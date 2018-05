Reprise des cours à l’UGB : les conditions de la CESL

Après avoir mis en garde contre d’éventuelles tentatives de politisation de sa lutte, la coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) livre les contours de sa nouvelle plateforme revendicative inspirée par la perte de leur camarade Mouhamadou Fallou SENE. Les étudiants restent formels et réclament les départs de l’actuel recteur Baydallaye KANE et du directeur du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS). « Nous ne pouvons plus partager l’université avec ces deux personnes-là », a soutenu le président de séance de la CESL.



La CESL soutient que la violation des franchises universitaires perpétrée par le recteur avec sa réquisition des forces de l’ordre contre les Journées Sans Tickets a provoqué les échauffourées et la mort de Fallou. Il dit considérer dès lors le président de l’assemblée de l’UGB comme principal responsable du grand drame dans lequel le temple de Sanar est plongé.





Elle réclame également les départs de Mary Teuw NIANE et d’Amadou BA en indiquant qu’elle ne plus dialoguer avec sa tutelle. « Nous communiquerons directement avec le Président Macky SALL », a expliqué Alexandre Mapal SAMBOU.



Pour l’heure, aucune déclaration de démission n’a été faite du côté de Baydallaye KANE et de Ibrahima DIAO alors que la plupart des étudiants ont regagné leur foyer.



