Résultats provisoires : Yewwi n'a pas signé les PV de la Commission nationale

Comme le recommande la procédure, les coalitions sont appelées à signer les procès-verbaux de la Commission nationale de recensement des votes avant la proclamation des résultats. Ce qui a été fait par l'ensemble des coalitions, à l'exception de Yewwi Askan Wi. Et pour cause ! Le mandataire national Dethié Fall affirme qu'ils maintiennent leur position affichée en début de journée.



"Comme nous l'avons dit ce matin, nous ne sommes pas concernés par les résultats proclamés par la commission. D'ailleurs, elle a omis de dire que la coalition Yewwi Askan Wi n'a pas signé les procès-verbaux", explique Dethié Fall. Allant plus loin, il a rappelé les irrégularités notées dans certains départements. D'où leur demande de report de la proclamation des résultats.



Tout de même, Dethié Fall tire les enseignements des résultats : "Le premier enseignement, c'est que malgré les achats de conscience, les fraudes et le bourrage d'urnes, les emprisonnements, Macky Sall est aujourd'hui minoritaire dans ce pays. La preuve est qu'il est passé de 126 députés durant la 13e législature à 82."



Le mandataire de Yewwi n'a pas manqué de souligner le fait que "le nombre de voix de l'intercoalition Yewwi-Wallu soit supérieur". Un fait qui conforte le leader de PRP dans sa conviction que l'opposition est majoritaire. Son satisfecit est le fait que "le chef de l'État ne soit pas en mesure de faire passer tout ce qu'il veut à l'Assemblée".



Pour rappel, l'inter-coalition Yewwi-Wallu s'est retrouvée avec 80 députés, selon les résultats proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. La question de la majorité reste encore un souci pour avoir une cohabitation. Face à la presse, Dethié Fall a laissé entendre que des négociations seront entamées d'ici peu avec les autres députés.