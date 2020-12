Retrouvailles MACKY-IDY, Remous dans l’APR/Podor, Financement du PAP2A : les positions tranchées de l’ADEP ...

Appréciant la situation économique, « l’ADEP s’est félicitée de la mise en place par le Président de la République du Comité de gestion et de suivi des mécanismes de financement du PAP2A du PSE », renseigne un communiqué reçu à Ndarinfo.



Pour rappel, ce programme vise notamment à réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur à travers une industrialisation durable et inclusive. Il promeut l’accélération de la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique en plus de la consolidation de la protection sociale et de l’équité territoriale. Cette initiative encourage par ailleurs la promotion d’un secteur privé national fort.



« Au regard de tous ces efforts, et dans le souci de vulgariser les réalisations du gouvernement, l’ADEP a mis en place des outils d’information et de communication en vue de l’appropriation de ces projets et programmes dans le département de Podor », note le document.



Au sujet de la situation politique nationale, l’ADEP dont tous les membres sont des responsables et militants engagés dans l’Alliance pour la République (APR), « adhère à la décision de son Excellence Monsieur Macky SALL, par ailleurs Président de l’Alliance pour la République (APR), d’asseoir un dialogue qui a permis à l’opposition de faire son entrée dans le gouvernement ».



Le mouvement dit constater que « suite à cette ouverture du gouvernement à l’opposition, beaucoup de réactions ont été enregistrées notamment dans les rangs de l’APR ».



« Ces réactions, pour l’essentiel, hostiles à l’ouverture du gouvernement à l’opposition, traduisent de la part de leurs auteurs un manque d’analyse politique et d’appréhension des questions de l’heure », soutiennent les partisans de Galadio.



« En effet, dans un monde affecté par les conséquences de la pandémie du coronavirus, le contexte impose l’implication de tous dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent. C’est pour cette raison que l’ADEP salue l’esprit d’ouverture du Président de la République et félicite, dans le même sillage, les partis politiques qui ont, dans un élan patriotique, accepté de rejoindre le gouvernement », ont-ils indiqué.



Poursuivant, ils « condamnent avec la dernière énergie les critiques stériles et non fondées contre les choix du président consistant à instaurer une gouvernance inclusive et participative » et précisent que « dans ce concert de réactions hostiles à l’ouverture du gouvernement, certains de ses membres se sont illustrés au sein de Podor Debout et de CAM/APR et cela, en violation manifeste de son idéologie et de ses objectifs ».



En conséquence, « conformément à son règlement, l’ADEP a suspendu les auteurs de ces critiques et compte s’érige en bouclier contre tous ceux qui seraient tentés de s’attaquer au Président de la République qui travaille sans relâche au développement du département de Podor ».



Le mouvement réitère, enfin, son ancrage au sein de l’APR et s’engage derrière son leader à élargir davantage les bases du parti dans le département de Podor et partout au Sénégal.



NDARINFO.COM