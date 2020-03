Richard Toll : polémique autour du versement d’une patente annuelle d’un milliard de la CSS à la mairie

Répondant au nom du maire, Docteur Mame Diop, le conseiller municipal Mamadou Ciss, a précisé qu’il s’agit d’une patente de la CSS, ainsi versée à la mairie, mais il a précisé que la CSS ne verse que 400 millions annuellement à la mairie et que depuis trois ans, ce montant n’est plus versé, soit un gap de plus de 900 millions.



« Si Mimran leur remettait 1 milliard à verser à la mairie, je demande aux autorités administratives d’auditer la mairie pour savoir quels montants été versés et d’auditer également la CSS pour savoir effectivement les montants et pourquoi depuis 3 ans cette patente n’est pas versé », a dit le conseiller municipal.



LERAL.NET