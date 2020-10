Riposte contre la Covid-19 : BANGO NORD adopte l'option communautaire (vidéo)

La convention locale de résilience communautaire est voie de mailler tout le territoire communal. Après l’intégration des quartiers de NDIOLOFÉNE, KHOR et TENDJIGUÈNE, c’est au tour DE BANGO NORD de parapher le document. À l’instar des autres localités de la ville, un plan d’action sera peaufiné par la Cellule de Veille et d’Alerte mise en place pour combattre le nouveau coronavirus. Elle devra alors bénéficier d’une assistance soutenue de la part de la Commune de Saint-Louis et du ministère du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale. Les parties prenantes ont exprimé leur joie d’entamer cette synergie. Elles ont livré leurs impressions en vidéo, en marge de la cérémonie de signature du protocole …