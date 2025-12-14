SAINT-LOUIS – Rentrée universitaire : l’ISEM de l’UGB accueille ses nouveaux étudiants

L’Institut supérieur d’économie et de management (ISEM) de l’université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a organisé, samedi, un amphi de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiants et leur présenter le fonctionnement du système universitaire, a annoncé son directeur, le professeur Papa Yono Boubacar Mané.



« Nous sommes réunis pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers orientés à l’ISEM. Cette rencontre nous permet également de leur expliquer le système LMD (Licence-Master-Doctorat) et les règles de fonctionnement de notre institut », a déclaré M. Mané lors de la cérémonie.





Selon lui, le passage à l’université constitue un changement d’environnement majeur pour les nouveaux étudiants.





« Il est essentiel qu’ils maîtrisent les codes et repères de la vie universitaire. C’est pourquoi nous avons mis en place ce type de cérémonie pour leur fournir toutes les informations nécessaires », a-t-il souligné.





Le directeur de l’ISEM a précisé que l’établissement offre deux licences professionnelles, en gestion et en gestion de l’informatique, ainsi que quatre masters spécialisés en management de projets, banque-finance, audit et contrôle de gestion, et gestion des ressources humaines.





« L’ISEM, qui bénéficie de l’encadrement de nombreux professeurs agrégés de l’UGB, délivre un diplôme reconnu pour son excellence. Nous encourageons les bacheliers à rejoindre notre institut pour bénéficier d’une formation de qualité », a-t-il affirmé.





En plus des contenus académiques, l’amphi de rentrée visait également à faciliter l’intégration sociale des nouveaux étudiants.



« Ils peuvent être timides au début, mais nous avons organisé cette rencontre avec les anciens pour encourager les échanges. La camaraderie les aidera à s’épanouir dans leur parcours », a expliqué le professeur Mané.





Enfin, le directeur a indiqué que des réformes sont en cours concernant les maquettes pédagogiques, avec une volonté affichée d’y intégrer davantage de formation à distance.



« Nous avons d’ores et déjà effectué des installations pour proposer certains masters en mode bivouac », a-t-il conclu.



