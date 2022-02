SALL-Junior menace : « Keep Kuma Fonto, dina diar sa kaw » - vidéo

Œil pour œil, dent pour dent. C’est la nouvelle devise de l’ancien maire de la ville de Guédiawaye qui prévient ses détracteurs. Aliou SALL assure qu’il compte désormais rendre coups pour coups.



Il l’a fait savoir lors d’un meeting organisé ce 21 février. Selon lui, désormais, il ne va plus se laisser malmener par aucun acteur politique de l’opposition ou du pouvoir.







« A partir d’aujourd’hui, les acteurs politiques de Guédiawaye auront en face d’eux un autre Aliou SALL. Je vous avertis. Je ne permettrai plus un seul écart. Keep Kuma Fonto, dina diar sa Kaw, y compris ceux qui sont dans nos rangs. Ils ont même donné de l’argent à l’opposition. Dans les semaines à venir, je vais les dénoncer. Les gens qui sont parmi nous et qui jouent à la fumisterie. Il faut que cela s’arrête. Je ne tolérerai plus aucun écart. Ils ont poussé la fumisterie jusqu’à oser m’appeler et appeler d’autres gens pour leur dire est ce que vous ne voulez pas dialoguer avec Yewwi Askan Wi », assène-t-il.



Et Aliou SALL d’écarter toute discussion en vue de lever le blocage du conseil municipal de Dakar. « Il n’y a pas de dialogue possible avec des gens qui ont érigé en principes politiques le mensonge, la manipulation et le chantage. En tout cas moi je ne participerai à aucune discussion dans ce contexte avec la liste opposée encore moins ce soi-disant maire qui ne sait même pas diriger un conseil municipal », fulmine-t-il.







L’ancien maire de Guédiawaye assure qu’il n’a pas l’intention de faciliter la tâche à Ahmed AIDARA. A l’en croire, il va « prendre ses aises dans le conseil municipal ».

WalfNET