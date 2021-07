SENELEC : les agents non vaccinés priés de rester à la maison

Face à la progression fulgurante du variant Delta, la SENELEC a pris les devants, notamment en direction de ses agents non vaccinés.



«En application de la note d’information du 23 juillet sur les mesures prises par la Direction générale pour lutter contre la propagation de la Covid-19 dans notre périmètre, nous vous informons qu’à partir du 16 août 2021, les autorisations de missions à l’intérieur du pays et à l’étranger seront assujetties à la présentation de la carte de vaccination, les agents non vaccinés seront mis en congés annuels en fonction du nombre de jours disponibles ; les agents non vaccinés ne disposant pas de congés et dont la présence physique n’est pas in- dispensable selon l’appréciation du directeur d’unité, seront également mis en congés. Ces jours seront déduits des congés de l’année prochaine», note-t-on dans le document rendu public.