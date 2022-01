Sadio Mané rassure après son choc : “Alhamdoulilah, tout va bien”, le toubib des Lions confirme

L’attaquant sénégalais de de Liverpool a subi une commotion cérébrale, confirmée par les tests, après le choc avec le gardien de but adverse Vozinha. Il a dû se rendre à l’hôpital pour des soins. Mais plus de peur que de mal, “tout va bien, Merci à tous pour les messages”, a rassuré Sadio Mané, après avoir posé pour une photo avec le gardien du Cap-Vert, à l’hôpital de Bassoufam Ce que confirme le médecin de l’Equipe nationale, soulignant que Sadio Mané se porte bien, et les scanneurs effectués n’ont révélés aucune anomalie, aucune lésion osseuse.

Il se sent bien. Malgré cela, cela nécessite un suivi et on verra d’ici deux jours comment il va se porter, rassure le Dr Abdourahmane Fédior.

Le Sénégal qui a disposé du Cap-Vert (2-0) est qualifié pour les quarts de finale de la Can, il affrontera le vainqueur du match Mali-Guinée-Equatorial.