Sahel : Mauritanie, la nouvelle route du coton malien

Le Mali a repris ses exportations après l’accord conclu avec la CEDEAO pour un retour à l’ordre constitutionnel en 2024. Pour son premier débouché, le coton malien se fraie une route vers Nouakchott.



Pour ses exportations de coton, l’exportateur malien utilise désormais la route mauritanienne comme voie d’acheminement de sa production vers l’étranger en remplacement du Sénégal et de la Côte d’Ivoire dont le circuit fermé pendant la crise politique est aussi considéré comme « lent et couteux » pour l’opérateur malien.



Selon nos confrères maliens, le Mali via la CMDT aurait produit 760 000 tonnes métriques de coton au cours de la saison agricole 2021-2022 alors que la Sogeco, devrait en exporter au moins 30 000 tonnes.



Le Mali est considéré comme l’un des principaux producteurs-exportateurs de coton d’Afrique. Ses autorités de transition apprécieraient, enfin, la position de la Mauritanie lors de la crise politique avec les autres pays de la sous-région lié au putsch d’Assimi Goita.



(avec média)