Saï saï de Keur gui : Les rappeurs adhèrent

Leur clip a fait le buzz sur la toile ces derniers jours. Thiat et Kilifa ont sorti une chanson qui ne risque pas de plaire au président de la République. Les rappeurs du groupe Keur-gui de Kaolack qualifient Macky Sall de Saï Saï. C’est d’ailleurs le titre de la chanson, ‘’saï saï au cœur’’. Les rappeurs du Hip Hop, interrogés sur cette chanson par la Rfm, trouvent qu’il n’y a rien de grave. Pour eux, c’est du vrai Hip Hop révolution.



Le rappeur Big D ne comprend pas pourquoi la chanson choque à ce point. « Ça ne me choque pas du tout, saï saï au cœur, c’est une très belle appellation. Keur Gui est toujours resté fidèle à son style. A travers cette vidéo, Keur Gui a montré son patriotisme. Ils ont juste voulu prouver aux Sénégalais qu’ils n’ont pas changé pour le compte d’une personne et qu’ils sont là pour le Sénégal », déclare Big D.



Sentiment partagé par Simon, membre de Y a n’en marre. Selon le rappeur, le groupe de Kaolack a juste voulu provoqué pour mieux faire passer son message. « J’ai retrouvé le groupe Keur Gui, c’est propre à eux, c’est leur style à eux, un peu provoquer, aller trop loin. Il faut voir ce morceau avec un œil artistique, des fois, pour faire passer son message, il faut utiliser la comédie, des fois aussi, il faut choquer », soutient Simon.



Le slameur Matador quant à lui déclare lors du lancement de son album à Thiaroye qu’il est de tout cœur avec le groupe Keur Gui et annonce un autre single beaucoup plus virulent que saï saï au cœur en coproduction avec Keyti et Keur Gui.



SENEWEB