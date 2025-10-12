Connectez-vous
Saint-Louis : JERES distribue 500 kits scolaires aux élèves du primaire au lycée

Dimanche 12 Octobre 2025

L’association Jeunesse Engagée et Responsable de Saint-Louis (JERES) a organisé, jeudi, une cérémonie de remise de fournitures scolaires, marquée par la distribution de près de 500 kits destinés aux élèves du cycle élémentaire à la terminale.

« Depuis 15 ans, nous menons ces actions pour nos petits frères et sœurs, qui seront la relève de demain et s'inséreront dans tous les secteurs d'activités », a déclaré Adama Kane Diallo, président de l’association.

Il a précisé que plus de 15 000 enfants ont bénéficié de cette initiative depuis son lancement.
 

En plus de la dotation en matériel scolaire, l’association assure un encadrement pédagogique à travers des cours de renforcement organisés par ses membres.
 

M. Diallo s’est réjoui du fait que plusieurs anciens bénéficiaires contribuent aujourd’hui au financement de l’opération. « Cela prouve l'impact de notre action sur la réussite scolaire et l’engagement citoyen », a-t-il souligné.
 

Profitant de l’occasion, il a appelé à des actions de sensibilisation concrètes contre la fièvre de la Vallée du Rift, dans le contexte de l’ouverture des classes. Il a insisté sur la nécessité d’impliquer davantage les organisations communautaires de base dans la prévention.
 




