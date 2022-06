Saint-Louis : Mayoro FAYE livre les détails ​de sa brouille avec le PDS - vidéo

Le responsable libéral est revenu hier sur sa brouille avec son parti faisant suite au gel ses activités. Mayoro Faye en rassemblement avec ses partisans est revenu en détail sur une présumée trahison dont il serait victime. " J'ai été l'acteur des échanges qui ont abouti à la formation de la coalition YAW-WALLU. J'avais mené, dès le début, les discussions avec khalifa Ababacar SALL ", a-t-il soutenu. " Les responsables sont devenus subitement injoignables lors de la confection des listes. Même Karim Wade n'avait plus la possibilité de les joindre", a-t-il affirmé. " C'est après les dépôts qu'ils sont revenus vers moi et qu'ils m'ont assaillis au téléphone. J'ai refusé " a confié le jusqu'ici coordonnateur de la fédération départementale du Pds. " " Karim Wade m'a dit par la suite que tu fais partie des 20 premiers. Au vu des efforts que j'ai fournis et sacrifices que je consentis dans le Pds, je ne puis accepter ce manque de considération ", a conclu M. Faye devant Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.