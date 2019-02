Saint-Louis : PASTEF densifie sa marche (photos)

Après l’attaque contre leur caravane à Pikine, perpétrée par des marrons du feu, les militants de PASTEF à Saint-Louis n’ont pas reculé. Ils ont intensifiés depuis, leurs descentes et visites de proximité.



Les « Patriotes » récolent à chaque axe, une sympathie et accueil qui les revigorent dans leur combat.



Ce mercredi, ils ont ratissé une partie du faubourg de SOR pour vanter le programme d’Ousmane SONKO et convaincre les populations sur la nécessité de voter pour leur candidat.



Après le départ à leur siège au garage Bango corniche, ils ont arpenté les rues de Balacoss, Rue de paris et Bayal.



