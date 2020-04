Saint-Louis : la CCR salue "le dévouement" de Mansour FAYE et regrette des "attaques de personnes malintentionnées" contre lui (communiqué)

Chers concitoyens,

Dans son Message à la nation du 03 avril 2020, le chef de l’Etat, son Excellence, le président Macky Sall a pris d’importantes mesures liées à la lutte contre la pandémie du CORONAVIRUS dans notre pays pour soutenir les couches les plus vulnérables touchées par les effets de la pandémie.



Dans sa mise en œuvre, le Ministre Mansour Faye, chargé du Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale, s’est engagé avec dévouement et célérité pour la mise à disposition rapide de vivres et de produits au profit des populations démunies. Mais hélas, nous constatons avec beaucoup de regrets, depuis quelques jours, des attaques de personnes malintentionnées envers lui.



Ces attaques sans fondements logiques, soutenues par des propos mensongers et cousues de méchancetés et de calomnies déguisées qui sont sujets à palabres stériles pendant que l’épidémie du coronavirus est en phase de gagner du terrain.



Nous, cadres républicains de la CCR D (Convergence des Cadres Républicains du Département de Saint-Louis), condamnons avec la plus grande énergie cette cabale dirigée vers le Ministre Mansour Faye ;



- Appelons les citoyens à la raison pour affronter cette menace commune dans la plus grande solidarité et à l’union des cœurs ;



- Rappelons à ces personnes tapies dans l’ombre, animées d’une volonté délibérée de nuire, d’un esprit revanchard tout azimut, que leurs manœuvres ne passeront pas ;



- Avertissons avec toute la fermeté requise que nous ferons face à ces délateurs, à ces saboteurs sans scrupule ;



- Rassurons la population que seulement l’intérêt général de la nation préoccupe son Excellence, le président Macky SALL et son vaillant Ministre Mansour FAYE qui fait partie des maillons essentiels dans la marche vers l’émergence du Sénégal ;



- Unissons-nous autour de l’essentiel, gage de notre survie face à cet ennemi commun qu’est le COVID 19



- Bannissons les accusations sans fondements, source d’errements et de discorde ;



- Engageons-nous tous dans cette lutte pour éradiquer la propagation du virus COVID-19

Devant la menace de la pandémie, et surtout, de sa vitesse de propagation, l’Etat du Sénégal a compris très vite qu’il fallait agir avec efficacité et célérité. C’est pourquoi, le Président de la République a signé le décret n°2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au code des marchés publics, les dépenses relatives à la lutte contre le COVID-19.



La procédure d’acquisition des denrées alimentaires et de produits, ne fait l’objet d’aucune irrégularité et s’est déroulée dans la plus grande transparence.



Les mesures exceptionnelles visent à limiter au maximum les désagréments générés par cette crise sans précédent et le Ministre du Développement Communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale n’a fait qu’appliquer cette disposition pour l’achat des vivres destinées aux couches vulnérables.



C’est à ce titre que :

- La CCR D de Saint-Louis désapprouve de telles attitudes et condamne les auteurs des accusations faites envers le Ministre Mansour Faye et à son équipe ;



- La CCR D de Saint-Louis invite les sénégalais à la discipline et à l’esprit de responsabilité qu’exige la situation actuelle ;



- La CCR D de Saint-Louis apporte son soutien sans faille au Ministre Mansour Faye et le félicite pour son engagement et son dévouement dans cette œuvre sociale. Elle remercie infiniment le Président de la République de sa clairvoyance et des dispositions prises pour lutter contre cette pandémie.





Fait à Saint-Louis, 16 avril 2020

La Convergence des Cadres Républicains (CRD) de Saint-Louis