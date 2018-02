Saint-Louis numérique 2025 : « Il est l’heure de passer à l’action », proclame Baydallaye KANE

NDARINFO.COM

« Le numérique constitue un secteur déterminant dans le développement et économique et social du Sénégal. Nous fondons beaucoup d’espoir sur le projet Saint-Louis numérique 2025 », a déclaré, vendredi, Balla GUEYE, l’adjoint au maire de Saint-Louis en charge du Cadre de vie.Ce projet porté porté par Centre Excellence Africain mathématiques Informatiques TIC (CEA-MITIC) de l’Université Gaston Berger suscitera « un bouleversement positif dans le monde de vie des populations et des modèles économiques des entreprises installées dans le nord », a-t-il ajouté. M. GUEYE s’exprimait en marge d’un atelier de présentation du projet auquel des élus de la région, autorités administratives et coutumières et leaders d’opinion ont pris part.Le recteur de l’UGB, le professeur Baydallaye KANE, a insisté sur « les nombreuses possibilités qui les collectivités territoriales de la région pourront tirer de cette initiative technologique ».En effet, en plus de la création d’incubateurs et de pépinières d’entreprise, d’espaces de coworking, SLN2025 va promouvoir l’accès internet à haut débit, l’aménagement d’espaces numériques et la possibilité de faire de l’île de Saint-Louis, un « free wifi zone ».« Le projet va booster la modernisation des collectivités locales avec la dématérialisation des procédures administratives », a expliqué le recteur qui renseigne que ce programme influera positivement sur la gestion du patrimoine et de l’information sur la pêche, en plus de rendre disponible des ressources pédagogiques avec la mise en place d’un monitorat en ligne. « Dans le domaine sanitaire, une plateforme de supervision de l’information médicale sera installée », ajoute le président de l’assemblée de l’UGB.« Il est l'heure de passer à l'action. En tant que recteur je puis vous assurer que vous pouvez compter sur l'appui institutionnel et l'expertise de l'UGB, votre Université », a-t-il dit.Le coordonnateur du projet s’est réjoui de la volonté affichée des entités territoriales bénéficiaires d’accompagner cette ambition de servir la communauté. Ousmane THIARE a précisé que le SLN2025 « s’articule parfaitement avec les grands programmes de l’État », en notant qu’il repose sur trois grands axes majeurs : l’aménagement numérique du territoire, l’amélioration des services aux citoyens à travers la e-diffusion et le e-transformation, le développement des pôles d’innovation et de Savoir.Il faut rappeler qu’à la suite de l’atelier de réflexion et d’élaboration de son plan stratégique en 2016, « Ndar numérique » a élargi considérablement sa marge de manœuvre au plan régional sur demande des communes de l’intérieur.