Scrutin législatif : Pastef largement en tête à Saint-Louis

La mouvance présidentielle a obtenu une marge d'avance considérable sur l'opposition, selon les tendances glanées hier au terme du processus. Les plus grands centres de vote de Saint-Louis regroupant ceux de la Langue de Barbarie, de Pikine et de Rawane Ngom/Boly DIAW ont été remportés par Pastef qui s'impose comme la première force politique de la ville.



Dans le département de Saint-Louis, quelques poches de résistance ont été notées. À Gandon, une importante partie de l'électorat reste fidèle au maire Alpha Mamadou DIOP qui a battu campagne sous la bannière de Takku Wallu.



Il faut rappeler que pour la région de Saint-Louis, 6 sièges de députés sont à répartir entre les département de Dagana, Podor et Saint-Louis.