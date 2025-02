Sécurisation des combats de lutte : La Police nationale retire ses éléments

La Division Communication et des Relations Publiques de la Police nationale a annoncé, mardi, l’arrêt, jusqu’à nouvel ordre, de la couverture sécuritaire des combats de lutte au Sénégal. Cette décision fait suite aux graves incidents survenus lors du combat entre Franc et Ama Baldé, tenu le dimanche 16 dernier à l’Arène nationale.



Selon le communiqué de la police, ce jour-là, de nombreux amateurs, malgré l’achat de leurs billets, ont été empêchés d’accéder au stade en raison de l’atteinte de la jauge maximale. Face à ce risque de débordement, les forces de l’ordre ont procédé à la fermeture des portes. Cependant, cette mesure n’a pas empêché un déchaînement de violences après le combat, entraînant des actes de vandalisme, la destruction de biens publics et privés, ainsi que des agressions. Le drame a culminé avec l’agression mortelle d’un jeune dans la banlieue dakaroise.



Selon le communiqué de la police, ces incidents sont la conséquence de l’« énième manquement » du Comité national de Gestion de la Lutte (CNG) et des autres acteurs impliqués. La police leur reproche notamment le non-respect des consignes relatives aux horaires des combats, à la jauge de spectateurs et aux itinéraires des supporters pour éviter les affrontements.



Face à cette situation, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a pris la décision radicale de suspendre la couverture sécuritaire des combats de lutte sur toute l’étendue du territoire national.