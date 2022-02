Séjour humanitaire : Le Mercy ships de retour à Dakar

Après avoir quitté le Sénégal en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le navire-hôpital Mercy Ships a amarré hier au Port autonome de Dakar (Pad).



Le navire-hôpital Mercy ships est de retour au Sénégal depuis mardi pour la reprise des opérations chirurgicales et les formations qui avaient été interrompues en mars 2020 par le début de la pandémie.



En effet, lors de ce séjour, Mercy ships va soigner et aider les patients qui avaient déjà été sélectionnés pendant la mission précédente. Ces patients viennent des 14 régions du Sénégal.



En collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, la sélection des patients avait déjà commencé avant l’arrivée du navire-hôpital. D’août 2019 à mars 2020, le navire avait séjourné dans le port de Dakar. Durant la mission de l’Africa Mercy qui a duré huit mois, le personnel avait effectué plus de 1 400 opérations chirurgicales à bord, traité plus de 5 500 patients dans une clinique dentaire en marge de la région de Dakar et formé plus de 1 200 professionnels de la santé locaux grâce à un mentorat individuel et à des cours reconnus au niveau international.