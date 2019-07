Sénégal-Algérie : La CAF retire son tweet et change l’arbitre de la Finale

C’est l’arbitre sud-africain Victor Gomes qui avait été annoncé au sifflet de la finale de la CAN 2019 entre le Sénégal et l’Algérie ce vendredi, mais ce sera finalement le Camerounais Alioum Néant qui a été officialisé par la CAF.

C’est sur Twitter que l’annonce du choix de Victor Gomes avait pourtant été faite par la CAF avant que le tweet en question ne soit retiré sans explication. C’est finalement par un communiqué reçu par la rédaction de wiwsport.com que la CAF officialise le nom de l’arbitre camerounais Alioum Néant comme devant diriger la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

La première information était une erreur ou il y a-t-il une raison à ce changement de dernière minute ? Pas de détails sur le sujet pour le moment.



Les arbitres assistants seront ses compatriotes Menkouandé Evarist et Elvis Noupue. L’arbitre remplaçant de la finale sera le gabonais Eric Otogo Castane. A noter que notre compatriote Aliou Golocko est désigné Media Officer de la Finale.



La finale de la CAN 2019 aura lieu ce vendredi 19 juin au stade du Caire et débutera à 19h00 Gmt.

Seneweb