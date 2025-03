Sénégal : Vers la gratuité des déclarations d’état civil ?

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, lors d’une réunion interministérielle sur l’état civil tenue le 18 mars 2025, qu’il souhaite étudier la possibilité de rendre gratuites toutes les déclarations d’état civil. Cette mesure concernerait les naissances, les décès, les mariages et les divorces, ainsi que les jugements qui y sont liés.



« J’instruis le Ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, en relation avec les ministres chargés de la Justice et des Finances, d’examiner, dans les plus brefs délais, la possibilité de rendre gratuite toute déclaration de naissance, de décès, de mariage ou de divorce, ainsi que tout jugement s’y rapportant », a déclaré Ousmane Sonko.



Si cette réforme est adoptée, elle représenterait une avancée majeure pour l’accessibilité aux services d’état civil, notamment pour les populations les plus vulnérables. Actuellement, le coût de certaines démarches administratives peut constituer un frein à l’enregistrement des naissances et des décès, entraînant des conséquences sur l’accès aux droits civiques et sociaux.



En rendant ces démarches gratuites, le gouvernement espère réduire le nombre de citoyens sans documents d’état civil, un problème qui touche encore de nombreux Sénégalais, en particulier en milieu rural. Cette initiative pourrait également faciliter l’accès aux services de santé, à l’éducation et aux aides sociales pour les personnes concernées.



Toutefois, la mise en œuvre d’une telle mesure nécessitera une étude approfondie de son impact financier et des ajustements budgétaires. L’implication des ministères de la Justice et des Finances sera cruciale pour évaluer la faisabilité et le coût d’une telle réforme.



Si le projet aboutit, il s’agira d’un tournant majeur dans la modernisation et la simplification des services administratifs au Sénégal, en rendant l’état civil plus accessible à tous.

