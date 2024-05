Sénégal : des médicaments détournés à des fins toxicomaniaques

Des médicaments comme « les antiphétamines émergents, le tramadole et le candézétamine font partie des médicaments » utilisés par les consommateurs de drogues. L’information émane du professeur Idrissa BA, coordonnateur technique du Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (CEPIAD).



Le professeur de médecine s’est inquiété, mardi, à Dakar, de l’usage de médicaments à des fins de consommation de drogues, un phénomène qui, selon lui, rend complexe la lutte contre les stupéfiants.



« Les enjeux de la lutte contre la drogue, c’est également les autres substances qui font partie intégrante de notre vie : des médicaments sont détournés et constituent un grand danger au Sénégal », a indiqué M. BA, spécialiste de l’addictologie. Il prenait part à un colloque international sur les sciences sociales et les drogues en Afrique francophone.



Cette rencontre se tient à Dakar, de mardi à jeudi, sur le thème : ‘’Diversification des usages, transformation des approches’’. Selon le coordonnateur technique du CEPIAD, le Sénégal, une plaque tournante des drogues, est devenue une ‘’zone de consommation’’. Le colloque doit donc servir à établir un lien entre la prise en charge des usagers des drogues et la recherche. ‘’La première et dernière recherche qui a été faite, c’est l’enquête de 2011, qui était une photographie du moment. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à d’autres enjeux, d’où l’importance [pour nous] de faire face à cette situation’’, a expliqué le Pr BA.



Le Témoin