Sénégal : des soutiens à la Palestine réclament l’arrêt de l’intervention meurtrière israélienne à Gaza

‘’Le Comité Palestine Sénégal exige l’arrêt total, immédiat et sans condition du génocide, des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité perpétrés par l’armée d’Israël à Gaza’’, a déclaré Serigne Modou Thiam, un membre dudit comité lors d’une conférence de presse.



Cette rencontre avec les journalistes s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 76e anniversaire de l’occupation de la Palestine. L’édition 2024 de cette commémoration se tient alors que le territoire palestinien de la bande de Gaza subit, depuis plus de 7 mois, une intervention de l’armée israélienne.



Les bombardements et assauts militaires lancés par Israël en riposte à une attaque perpétrée en territoire israélien par le Hamas, le mouvement palestinien qui administre la bande de Gaza a causé la mort de près de 40. 000 personnes, des femmes et des enfants en majorité, d’après les données actualisées des autorités sanitaires locales.



Le responsable du Comité Palestine Sénégal a insisté sur le fait que ce nouveau développement s’inscrit dans une longue série d’injustices que le peuple martyr de la Palestine vit depuis 1948.



Serigne Modou Thiam a rappelé qu’en 1948 déjà, ‘’plus de sept cent mille (700 000) Palestiniens avaient été déplacés de force de leurs foyers, transformant une grande partie de la population palestinienne en réfugiés et apatrides’’.



Lisant la déclaration faite par le Comité Palestine Sénégal, M. Thiam a souligné la nécessité d’accroître les efforts allant dans le sens de la création d’un État palestinien libre et indépendant conformément aux résolutions des Nations Unies.



Bamar Guèye Directeur exécutif de l’ONG Jamra, Abdou hashish Munzer, diplomate palestinien, Cheikh Sadibou Dia, historien, Mamadou Mbodji, Pascal Ndong, conseiller d’ambassade, Dr Awa Ly Tall, les femmes sénégalaises de la diaspora, Chérif Mballo, Secrétaire général de la Campagne sénégalaise pour la défense d’Al Qods et la Palestine ont tour à tour pris la parole pour condamner les crimes de masse commis par Israël.







Il n’a pas manqué d’inviter tous les acteurs à rester engagés et mobilisés en faveur de la recherche d’une paix juste, respectant le droit à l’autodétermination et à l’indépendance du peuple palestinien’’.



Les militants de la cause palestinienne ont en même temps exhorté la communauté internationale et l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à trouver une solution rapide et durable à la crise humanitaire en cours à Gaza, laquelle traduit ‘’une volonté manifeste d’extermination du peuple palestinien’’.



Prenant part à la rencontre, des universitaires, acteurs de la société civile, diplomates ont, à l’unanimité, condamné l’intervention militaire israélienne à Gaza, n’hésitant pas à leur tour d’évoquer le terme de génocide.



Le Directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, a par exemple dénoncé ‘’l’hypocrisie des pays occidentaux devant l’attitude de l’Etat d’Israël’’.



‘’Cela fait 76 ans que les israéliens ont chassé les Palestiniens de leurs terres. Cela a entraîné un déplacement massif de plus de 800 mille palestiniens. Israël fait ce qu’il veut en totale impunité’’, a-t-il déploré.







‘’On ne peut pas condamner l’attaque du Hamas [car] sans la résistance on ne parlerait plus de peule palestinien. (…) Israël n’aurait jamais eu à commettre toutes les impunités sans le soutien des grandes puissances notamment des États-Unis’’, a tranché Gassama.



Il salué l’indignation, devenue planétaire, face à la situation en cours en Palestine, tout en invitant les autorités sénégalaises à prendre exemple sur les initiatives courageuses prises par l’Afrique du Sud’’, qui a porté l’affaire devant la Cour internationale de justice.



Le professeur Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, a abondé dans le même sens estimant que le Sénégal devait en être en pole position avec l’Afrique du Sud dans cette lutte.



Après avoir salué le discours du Président de la République lors du 15 ème Sommet de l’OCI à Banjul, M. Samb pense que ‘’le Sénégal doit de façon graduelle gelé ses relations diplomatiques’’ avec l’Israël.



Pour ce faire, le Professeur Moustapha Ly, enseignant-chercheur au département arabe et civilisations islamique est d’avis qu’il faut une mobilisation populaire pour que ‘’cela ait un impact sur les gouvernants’’.



L’enseignant-chercheur voit dans la question palestinienne trois dimensions (arabe, islamique et humaine) et qualifie la situation d’insulte à la dignité humaine.



Mouhamadou Barro, coordonnateur du Comité Palestine Sénégal, a de son côté annoncé une série d’activités en collaboration avec l’ensemble des mouvements de soutien à la cause palestinienne.



APS